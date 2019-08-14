Отношение грузин к русским возмутило украинца

Зря в Тбилиси рассчитывают на поток туристов из Незалежной

Необъяснимым феноменом назвал хорошее отношение жителей Грузии к гражданам России украинский журналист и политолог Кирилл Сазонов. После путешествия по Грузии он заявил, что больше туда не поедет, и объяснил, почему.

"Восьмого числа, в годовщину начала войны русские приезжают на пляж, их кормят в кафе и никто не гоняет. Как? Они бомбили ваши города, они оккупировали часть вашей территории, неужели эти деньги от туристов могут этот факт перекрыть?", – возмутился Сазонов в Facebook.

По его мнению, лояльное отношение грузин к русским можно объяснить только одним: "Все патриоты переехали к нам (на Украину – ред.) и воюют или волонтерят для армии".

Не понравились украинскому политологу и местные дороги, и платные лежаки на пляжах, и отсутствие архитектурных красот, и острая пища, и повсеместно раздающаяся русская речь.

После запрета на прямые авиарейсы между РФ и Грузией туристический бизнес грузин сильно пошатнулся. Некоторые политики вроде экс-президента Михаила Саакашвили заявили, что русских вполне могут заменить украинцы. Однако после подобных публикаций вряд ли Тбилиси стоит рассчитывать на поток отдыхающих из Незалежной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении в упрощенном порядке гражданства людям, которые воевали в Донбассе на стороне ВСУ. Известно, что среди них были и граждане Грузии.