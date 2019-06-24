Жителям Незалежной зарубежные поездки не по карману

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что украинские туристы не смогут заменить россиян в Грузии.

"Должен разочаровать Саакашвили: украинцы не смогут заменить наших туристов в Грузии. Об этом позаботились любимцы самого Саакашвили – лидеры майдана: немногие в нынешней Украине могут позволить себе выехать на отдых даже в Грузию", -

написал Пушков в своем микроблоге Twitter в ответ на слова бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, который призвал граждан Украины провести отпуск на его родине.

Пушков также напомнил, что в прошлом году Грузию посетили 1,4 млн российских туристов.

Должен разочаровать Саакашвили: украинцы не смогут заменить наших туристов в Грузии. Об этом позаботились любимцы самого Саакашвили - лидеры майдана: немногие в нынешней Украине могут позволить себе выехать на отдых даже в Грузию. А наших туристов было в Грузии в 2018 1.4 млн. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 июня 2019 г.

На прошлой неделе в Тбилиси начались акции протеста против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Митингующие даже захватили здание парламента, где были представители РФ. Пострадали 240 человек, свыше 300 были задержаны.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили назвала Москву "врагом и оккупантом" и заявила, что Россия заинтересована в расколе Грузии.

На фоне акций протеста президент Владимир Путин 21 июня подписал указ о запрете на полеты российским авиакомпаниям в Грузию.



