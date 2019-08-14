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Украина подготовилась к "нулевому транзиту"

Украина подготовилась к
Фото: www.globallookpress.com
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В Киеве задумались о настоящих поставках газа из Европы

Газотранспортная система (ГТС) Украины сможет обеспечивать внутреннее потребление даже в том случае, если подача газа из России прекратится. Об этом заявили в "Укртрансгазе" в среду, 14 августа.

В компании отметили, что в рамках подготовки к сценарию с "нулевым транзитом" уже модернизировали 5 компрессорных станций – "Хуст", "Богородчаны", "Гусятин", "Бар" и "Александровка". Теперь они смогут работать в реверсном режиме.

"Это дает возможность в случае частичной или полной остановки транзита обеспечивать бесперебойное газоснабжение для украинских потребителей восточных и южных регионов путем транспортировки "голубого топлива" из европейских стран и из подземных газохранилищ на западе Украины", – уточнили в "Укртрансгазе".

Фото: www.globallookpress.com

Киев отказался от прямых закупок газа у России в 2015 года. Вместо этого страна использовала так называемый реверсный российский газ, приобретенный в Европе. На деле Незалежная оплачивала европейцам определенные объемы топлива, идущего транзитом по украинской ГТС из РФ, и сразу отводила газ в свои хранилища.

Действующий контракт на поставку газа из РФ через Украину истекает в конце 2019 года. Если новый договор не будет подписан, не только энергетическая безопасность Европы окажется под угрозой, но и обеспечение топливом регионов самой Незалежной. Поскольку ее ГТС устроена таким образом, что без определенного давления, создаваемого при подаче газа из РФ, не смогут работать и внутренние отводы.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что Украине нужен транзит газа, но на крайний случай уже подготовлен план Б.

Очередная встреча представителей РФ, Украины и Еврокомиссии, посвященная поставкам газа с 2020 г., ожидается осенью.

Николай ВИКТОРОВ
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