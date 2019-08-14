Порошенко раскритиковал Зеленского за ликвидацию комитета Рады

Новоиспеченный украинский лидер совершает одну ошибку за другой

Пятый президент Незалежной Петр Порошенко снова раскритиковал обскакавшего его на выборах Владимира Зеленского. На сей раз нежеланному преемнику попало за упразднение парламентского комитета по делам ветеранов.

По словам экс-главы государства, действия новоиспеченного лидера – первый шаг к переменам к худшему в госполитике. Следующим может стать Министерство по делам ветеранов, которое есть во всех воюющих государствах.

Ведомство, заверил Петр Алексеевич в Facebook, находилось под крылом англичан и американцев с канадцами, которые оказывали ему поддержку. В заключение поверженный политик выразил надежду, что у сменившего его на посту Владимира Зеленского "хватит здравого смысла принять правильное политическое решение".

"Сокращение Комитета по делам ветеранов – это еще один выстрел в спину армии",

– полагает конфетный магнат. В комментариях к обличительной речи он заручился стопроцентной поддержкой, что наталкивает на недвусмысленные мысли.

"Возвращайтесь", "Алексеевич, спасай Украину и украинцев", "Только во времена Порошенко армия стала с колен на ноги!", "Полностью поддерживаю вас!", "Из пепла воскресла Армия, благодаря невероятным усилиям Президента Порошенко", "Зеленый шут – враг Украины, это уже давно известно",

– набросились на политика из шоу-бизнеса "фанаты" Порошенко. Хотя совсем недавно люди из народа его закидали тухлыми яйцами.

Напомним, накануне в партии экс-президента "Европейская солидарность" отругали Зеленского за выдачу паспортов беглым россиянам.