Порошенко закидали яйцами и пригрозили тюрьмой

Над экс-президентом Незалежной нависла опасность самосуда

Отдохнувшего и набравшегося сил лидера украинской партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко на Родине ожидали сразу несколько неприятных сюрпризов. Во-первых, его вызвали на допрос, после которого закидали яйцами (свежими или нет, не уточняется).

Досталось также журналистам, полицейским и сторонникам конфетного магната. Засаду устроили противники команды пятого президента, передает РИА "Новости". Исполнители яичной расправы неизвестны.

"Вот бы яйцами динозавров его закидали", "А что тухлых яиц не нашлось?", "Надо бить камнями, а не яйцами", – иронично фантазировали пользователи Сети.

"По делам и оплата, Петруха", – заключил вдогонку еще один "комментатор".



Между тем, в отличие от яичных "бомбардиров", скрываться не стали ветераны батальона "Азов" Олег Толмачев, Дмитрий Кухарчук и Никита Макеев. Это во-вторых. В своем видеообращении на YouTube-канале Liga Serdec они пригрозили Порошенко расправой: мол экс-глава государства, который растащил оборонку Незалежной, отправится в места, не столь отдаленные.

"Петр Алексеевич, перед вами именно та тройка "азовцев", добровольцев, которые никогда не оставят тебя в покое. Мы доведем свое дело до конца, и ты будешь сидеть за преступления против нации, против армии и против Украины", – пообещал Толмачев.



Если же команда нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского будет бессильна, и пан Петро избежит-таки наказания, то данное трио восстановит справедливость, заверил Кухарчук. Макеев, в свою очередь, заявил, что Порошенко ответит за все бракованное вооружение страны.

Напомним, он фигурирует в деле " Укроборонпрома". По мнению юриста Андрея Портнова, Петр Алексеевич вместе с высокопоставленными подельниками разработал преступную схему. Всего против бывшего президента возбуждено 11 уголовных дел, напоминает НСН.