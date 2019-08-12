Карта Незалежной лишилась полуострова

Новое поколение украинцев будет в курсе, что Крым – это часть России. Дневники с современной картой Незалежной выставлены на местных прилавках. На ней – нет полуострова.

Иллюстрация расположена в самом центре обложки и сразу бросается в глаза. Впрочем, это уже не первый прецедент, напомнил пользователь Владимир Бируля.

Месяцем ранее он уже жаловался на "предательство" дизайнера и издателя – украинское представительство немецкой компании Metro и фирмы "Папирус". Тогда ложнопросветительская продукция была уничтожена. Покупатель был возмущен, когда увидел дневники снова.

"Администратора не было, консультанты разводили руками", – поведал негодующий украинец.

Напомним, Крым перешел в состав России в марте 2014 г. в результате референдума.

