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Отдавшие Крым Москве немцы вызвали приступ гнева в Киеве

Отдавшие Крым Москве немцы взбесили Киев
Фото: www.globallookpress.com
Карта Незалежной лишилась полуострова

Новое поколение украинцев будет в курсе, что Крым – это часть России. Дневники с современной картой Незалежной выставлены на местных прилавках. На ней – нет полуострова.

Иллюстрация расположена в самом центре обложки и сразу бросается в глаза. Впрочем, это уже не первый прецедент, напомнил пользователь Владимир Бируля.

Месяцем ранее он уже жаловался на "предательство" дизайнера и издателя – украинское представительство немецкой компании Metro и фирмы "Папирус". Тогда ложнопросветительская продукция была уничтожена. Покупатель был возмущен, когда увидел дневники снова.

"Администратора не было, консультанты разводили руками", – поведал негодующий украинец. 

Фото:facebook.com/vldmr.b

Напомним, Крым перешел в состав России в марте 2014 г. в результате референдума.

Ксения АНДРЕЕВА
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