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Украина нашла способ победить в гибридной войне

Украина нашла способ победить в гибридной войне
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Киев должен изменить свою гуманитарную политику, чтобы победить в Донбассе. Об этом заявил основной кандидат на место руководителя партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Он сообщил, что сейчас готовится реформа информационной сферы.

"Информационную войну мы пока не выигрываем. Информационная война является значительной составляющей гибридной войны, и мы фактически ее "слили", во многом из-за позиции Министерства информационной политики и вообще за его несовершенный функционал", – цитирует "РБК-Украина" Корниенко.

Среди способов укрепления позиций Киева в гибридной войне политик назвал создание информационного продукта на русском языке, "который будет транслироваться на оккупированных территориях и весь мир".

Фото: www.globallookpress.com

Помимо этого, необходимо очертить рамки подачи материалов о войне в Донбассе и разработать защиту от "внешних медиа-манипуляций", перечислил основные задачи будущий глава партии власти.

Ранее действующий лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков заявлял о готовности разрешить жителям Донбасса использовать русский язык.

Николай ВИКТОРОВ
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