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ЕС отказывается признавать граждан РФ из Донбасса

ЕС отказывается признавать граждан РФ из Донбасса
Фото:Александр Река/ТАСС
Европейское братство намерено забраковать российские паспорта

Евросоюз может перейти от слов к делу. Речь идет о реакции на выдачу российских паспортов жителям Донбасса. 

В ЕС всерьез задумались над тем, чтобы не признавать документы новоявленных граждан РФ, и уже разрабатывают соответствующие рекомендации для своих членов, предупредили в Еврокомиссии (ЕК). Там отметили, что именно за ними остается последнее слово.  

Как пишут "Известия" бурную деятельность развернула также Европейская службой внешних связей. Компанию ей и ЕК составляют представительства России и Украины европейского братства. Новая методика обработки коснется документов на шенгенскую визу, поступающих из обеих стран, отметили в пресс-службе комиссии.

Российские паспорта по упрощенной системе жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР выдают с апреля 2019 года. Впервые в Евросоюзе задумались о непризнании документов в июне, напоминает телеканал "360"

Ксения АНДРЕЕВА
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