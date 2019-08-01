Пятый президент Украины пустился в трогательные откровения

Бывший лидер Незалежной Петр Порошенко перечислил свои главные ошибки на руководящем посту. По словам экс-президента, он никогда не гнался за рейтингами. Именно поэтому, заверил конфетный магнат, проводил не угодные многим, "непопулярные", но необходимые стране реформы.

"Говорят, что политик борется за рейтинг, а государственный деятель борется за то, чтобы изменить государство. Я точно отношу себя к государственным деятелям",

– заявил один из главных русофобов Европы в беседе с "Украинской правдой", представив на мгновенье, что бы было, если бы в 2014-м Украина досталась нынешнему президенту Владимиру Зеленскому. Но тут же театрально замолчал, продемонстрировав тем самым, как нелегко ему пришлось.

Но на этом откровения пана Порошенко не закончились. Ему пришлось признать вину и назвать свое слабое место.

"Я вам пытаюсь объяснить свою позицию. Вы пытаетесь прицепить мне комплекс вины. Если вам для интервью очень нужно, чтобы Порошенко что-нибудь нашел и сказал, что я виноват, то я виноват. В коммуникационной политике", – пожаловался Петр Алексеевич, приписав себе для приличия еще несколько "грешков".

Он, заключил Порошенко, не смог оградить Украину от "российской информационной агрессии" и "фейковых новостей".

"Потому что у нас не было механизма, мы были не готовы к тому, что Россия будет использовать демократические инструменты для борьбы против демократии. Я виноват. Ибо на мне лежал вопрос безопасности", – оправдался пятый президент Незалежной.

Между тем его подозревают в более серьезных деяниях. Против него возбуждено новое дело о хищениях в армии, рассказал юрист Андрей Портнов пользователям Facebook. Компанию Порошенко составляют экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники Укроборонпрома. Все вместе они разработали преступную схему, в которой также замешаны сотрудники Укрэксибанка. Группа действовала ради наживы.

"Осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна Укроборонпром многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты", – написал Портнов.

Специально для этого, отметил он, в январе 2016 года были отменены акты НБУ о валютном контроле внешнеэкономических операций. Таким образом, большие деньги из военного бюджета шли прямиком в офшоры. При этом его платежные способности были безграничными, уточняет "Царьград".