Порошенко устроили допрос

Туристический вояж пятого президента Украины закончился повесткой в ГБР

Экс-глава Незалежной Петр Порошенко может сменить кресло лидера партии "Европейская солидарность" на тюремные нары. Против пятого президента и его "подельников" в сумме заведено 11 уголовных дел.

По одному из них он прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Речь идет о скупости конфетного магната, которая связана с покупкой телеканала "Прямой".

Не исключено, что Петр Алексеевич забыл заплатить налоги при приобретении нового актива, передает РИА "Новости". Проигнорировав любопытных журналистов, Порошенко, который обзавелся защитниками, в сопровождении охраны проследовал в нужный кабинет, то есть на допрос в бюро.Директор ГБР Роман Труба отметил, что экс-президент будет являться на допросы по всем делам с регулярной периодичностью.

"Мальчиш–плохиш вернулся, привет буржуинам. Веселуха начинается", – прокомментировал сообщение читатель.



Противники Порошенко собрались возле здания бюро, устроив там сдержанный митинг. В руках у них плакаты и мегафоны.

"Порошенко труба!", – скандируют активисты, пишет "Страна.ua".

"ГБР чистит власть, а не медиа!" – парируют защитники экс-президента Украины, среди которых выступают его дети – дочери Александра с Евгенией и сын Михаил. Сторонники пытаются заглушить крики недовольных сиренами.