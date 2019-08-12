Выбор сделан: инициативу Незалежной по Крыму отвергли

Украинцы не могут понять очевидного

Обсуждать статус Крыма бессмысленно. Об этом заявил сенатор РФ от крымского региона Сергей Цеков.

Комментируя размещенную на сайте президента Украины петицию о начале переговоров по поводу возвращения полуострова под юрисдикцию Киева, Цеков указал РИА "Новости", что, в первую очередь, нужно учитывать мнение самих жителей Крыма.

"Крымчане не собираются вести какие-либо переговоры по возвращению в состав Украины. Это Крыму совершенно не нужно. Крымчане сделали свой осознанный окончательный выбор на референдуме в 2014 году. Вопрос с российским статусом Крыма закрыт окончательно", – подчеркнул сенатор.

По мнению Цекова, 5 лет назад при помощи референдума была восстановлена историческая справедливость: Крым вернулся в Россию после незаконного пребывания под властью Украины.

Ранее главу Незалежной Владимира Зеленского призвали немедленно начать прямые переговоры с руководителями Крыма, а также Луганской и Донецкой народных республик о возвращении их под контроль Киева.

О том, как крымчане сами оценивают изменения в своей жизни после 2014 г., рассказал украинский политик Александр Лиев.