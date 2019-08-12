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Выбор сделан: инициативу Незалежной по Крыму отвергли

Выбор сделан: инициативу Незалежной по Крыму отвергли
Фото: www.globallookpress.com
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Украинцы не могут понять очевидного

Обсуждать статус Крыма бессмысленно. Об этом заявил сенатор РФ от крымского региона Сергей Цеков.

Комментируя размещенную на сайте президента Украины петицию о начале переговоров по поводу возвращения полуострова под юрисдикцию Киева, Цеков указал РИА "Новости", что, в первую очередь, нужно учитывать мнение самих жителей Крыма.

"Крымчане не собираются вести какие-либо переговоры по возвращению в состав Украины. Это Крыму совершенно не нужно. Крымчане сделали свой осознанный окончательный выбор на референдуме в 2014 году. Вопрос с российским статусом Крыма закрыт окончательно", – подчеркнул сенатор.

Сергей Цеков. Фото: www.globallookpress.com

По мнению Цекова, 5 лет назад при помощи референдума была восстановлена историческая справедливость: Крым вернулся в Россию после незаконного пребывания под властью Украины.

Ранее главу Незалежной Владимира Зеленского призвали немедленно начать прямые переговоры с руководителями Крыма, а также Луганской и Донецкой народных республик о возвращении их под контроль Киева.

О том, как крымчане сами оценивают изменения в своей жизни после 2014 г., рассказал украинский политик Александр Лиев.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
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