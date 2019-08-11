Крымчане раскрыли украинскому политику правду о жизни полуострова

Жители оказались в восторге от улучшения качества дорог

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который в 2010-м был министром курортов Автономной Республики Крым, провел опрос среди своих друзей крымчан о жизни после воссоединения полуострова с Россией. Местные жители рассказали чиновнику Незалежной о том, каким изменениям они рады.

Крымчане, как написал Лиев на своей странице в Facebook, отметили, что криминогенная обстановка стала лучше, а на улицах – спокойнее, ведь никто не распивает алкоголь в общественных местах. Люди подчеркнули, что идет рост пенсий и зарплат, а также они рады тому, что развивается медицина и она бесплатная.

Большое количество различных мероприятий и туристов тоже оказались среди плюсов жизни в Крыму. Бизнесмены обратили внимание на то, что вести дела стало легче.

"Никаких теневых схем теперь нет. Налоговая и силовики в 2015 всем все популярно объяснили. Налоги нужно платить. Налоги высокие. Но работать можно – правила понятные",

– приводит цитату крымчанина Лиев.

Впрочем, жители полуостров назвали и несколько отрицательных, по их мнению, моментов.

Люди отметили, что цены стали более высокими, что экономить приходится даже туристам, а некоторые пожаловались на ухудшение чистоты воды в море. Кое-кто пожаловался на "вымирание" населенного пункта из-за того, что все уехали в Москву. Рассказали жители полуострова и о том, что разница с Украиной поражает.

"Когда я перехожу в буферную зону, начинаю идти по украинской земле и иду по таким ямам, что даже нельзя везти чемодан по дороге и нет элементарного света", – сказал один из авторов писем.