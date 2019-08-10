Объяснено непризнание Крыма Турцией

Эрдоган ведет опасную двойную игру

Крымский политолог Денис Батурин считает, что президент Турции Тайип Эрдоган не признает российский статус Крыма, так как преследует личные цели.

По его словам, политик ведет "старую игру" и, несмотря на покупку у России С-400 и развязывания конфликта с США, не стоит от него ждать каких-то решительных действий в данном вопросе.

"От президента Турции не стоит ждать другой риторики, он будет продолжать делать резкие движения и резкие заявления, чтобы быть на дистанции от всех источников силы во внешней политике",

– цитирует Батурина РИА "Новости".

Эксперт отметил, что своей политической линией Эрдоган создает серьезные риски для граждан страны.

Ранее президент Турции заявил, что не признает "аннексию Крыма". Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с главой Незалежной Владимиром Зеленским.

Полуостров воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума. Выбор крымчан до сих пор не признает Украина. Хотя в Москве не раз говорили, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.