Украинские депутаты разругались в парламенте из-за русского языка

На оппозиционера Рабиновича набросились представители от Зеленского и Порошенко по вопросу мовы

Депутату Верховной рады от движения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадиму Рабиновичу досталось сегодня из-за использования им русского языка в ходе заседания подготовительной группы новоизбранного парламента.

Не успел оппозиционер и рта открыть, как на него набросилась ярая русофобка, представительница партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Она прервала выступление Рабиновича, который использовал язык Пушкина. Депутат напомнила ему, что согласно новому закону на официальных мероприятиях он должен говорить исключительно на государственном языке, то есть на украинском.

Рабинович сделал попытку опровергнуть утверждение Геращенко, заметив, что "в законах это не сказано, я можу спілкуватись тією мовою".

Но тут на помощь к пани Геращенко пришел лидер партии нынешнего президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который подтвердил, что парламентарий от политдвижения Порошенко права, и такой "пункт в регламенте" действительно существует.

Далее диалог между оппозиционером и посланником команды Зе происходил то на русском, то на мове. Рабинович настоятельно просил Разумкова указать ему точное место, где есть в регламенте соответствующий пункт, а также "в законе, который принят, в мове, в депутатах нет ни одного слова".

Как пишет "Украинская правда", далее парламентарии занялись текущими делами, но неугомонная пани Геращенко вернулась таки к языковой теме и вылила елей на голову пана Разумкова, поблагодарив того за защиту "законодательства Украины". А потом попросила коллег по Раде использовать лишь мову.

"В кулуарах, в кабинетах, в туалетах, в кафе - пожалуйста, как угодно. Здесь только государственный язык", – резюмировала она.

Напомним, скандальный закон, принятый прошлым парламентом и подписанный в срочном порядке перед уходом с поста Порошенко "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в Незалежной 16 июля.

