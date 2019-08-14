Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинская разведка донесла о лишении военных ДНР и ЛНР российских паспортов

В Донбассе отбирают российские паспорта
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЧасть Украины замерзнет зимой
В интернете заподозрили новую форму шизофрении у силовиков Незалежной

Министерство обороны Украины сообщает, что командование вооруженных сил ДНР и ЛНР якобы отбирает российские паспорта у рядовых и сержантов. Об этом говорится в очередной фронтовой сводке со ссылкой на данные собственной разведки.

Отмечается, что изъятие документов осуществляется "под предлогом предотвращения самовольного оставления места службы". При этом, как следует из пресс-релиза Минобороны Незалежной, паспорта стали активнее выдавать командирам подразделений "для бегства на территорию России и избежать таким образом ответственности за совершенные преступления и правонарушения".

Также утверждается, что командование Вооруженных сил РФ "принимает меры по ускорению процесса получения российского гражданства военнослужащими" ДНР и ЛНР, для чего проводится усиленная агитация.

Еще 30 июля Донецк обвинил Киев в распространении ложной информации о выдаче паспортов России населению донбасского региона. Тогда Миграционная служба ДНР назвала заведомо лживыми сведениями и фантазиями "заявление одного из министров Украины о том, что ФСБ Российской Федерации ограничило выдачу российского гражданства жителям Донбасса", сообщает РИА "Новости".

Пользователи в комментариях под сегодняшней новостью из Минобороны Украины на портале Лента.ру достойно оценили нынешние "разведданные" украинцев (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Гы типичное проявление шизофрении когда больной сам выдувший новость не каким макаром не ставит её под сомнение", "Опять сплетни", "военнослужащему паспорт возвращают только после службы. в армии действительны лишь военные документы. нет там никаких паспортов", "Так там же Российские войска, зачем у рядового состава отбирать российские паспорта ? А ,плохо прочитал вторые паспорта полученные ранее , так на Украине все-таки гражданская война ?", "На невменяемой окраине выяснили– все тушите свет", "Скорее всего паспорта сдают перед выхода на передовую. Это было бы логично. Хотя и патологическое врунство украинцев уже не удивляет".

Между тем, накануне, 13 августа, стало известно о том, что Общественная палата РФ обратится в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации с просьбой дать оценку готовящимся Брюсселем рекомендациям для стран-членов Евросоюза по возможному непризнанию российских паспортов, выдаваемых в упрощенном порядке жители народных республик Донбасса. Об этом сообщила глава Комиссии ОП России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Не важно, как россиянин стал россиянином, если он получил паспорт законным способом. Государство и общество должны его защищать и вступаться за соблюдение его прав. Увы, здесь Евросоюз руководствуется не главными международными документами, в которых закреплены основные права и свободы любого человека, вне зависимости от гражданства, а занимается политическим маневрированием", – приводит пресс-служба ОП слова Суторминой.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Ультиматум шантажистки-Меркель взбесил россиян

Немецкому премьер-министру напомнили о событиях 1945 года

США пообещали спасти Украину от последствий запуска "Северного потока – 2"

Вашингтон планирует направить все силы на поддержку Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей