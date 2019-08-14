Украинская разведка донесла о лишении военных ДНР и ЛНР российских паспортов

В интернете заподозрили новую форму шизофрении у силовиков Незалежной

Министерство обороны Украины сообщает, что командование вооруженных сил ДНР и ЛНР якобы отбирает российские паспорта у рядовых и сержантов. Об этом говорится в очередной фронтовой сводке со ссылкой на данные собственной разведки.

Отмечается, что изъятие документов осуществляется "под предлогом предотвращения самовольного оставления места службы". При этом, как следует из пресс-релиза Минобороны Незалежной, паспорта стали активнее выдавать командирам подразделений "для бегства на территорию России и избежать таким образом ответственности за совершенные преступления и правонарушения".

Также утверждается, что командование Вооруженных сил РФ "принимает меры по ускорению процесса получения российского гражданства военнослужащими" ДНР и ЛНР, для чего проводится усиленная агитация.

Еще 30 июля Донецк обвинил Киев в распространении ложной информации о выдаче паспортов России населению донбасского региона. Тогда Миграционная служба ДНР назвала заведомо лживыми сведениями и фантазиями "заявление одного из министров Украины о том, что ФСБ Российской Федерации ограничило выдачу российского гражданства жителям Донбасса", сообщает РИА "Новости".

Пользователи в комментариях под сегодняшней новостью из Минобороны Украины на портале Лента.ру достойно оценили нынешние "разведданные" украинцев (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Гы типичное проявление шизофрении когда больной сам выдувший новость не каким макаром не ставит её под сомнение", "Опять сплетни", "военнослужащему паспорт возвращают только после службы. в армии действительны лишь военные документы. нет там никаких паспортов", "Так там же Российские войска, зачем у рядового состава отбирать российские паспорта ? А ,плохо прочитал вторые паспорта полученные ранее , так на Украине все-таки гражданская война ?", "На невменяемой окраине выяснили– все тушите свет", "Скорее всего паспорта сдают перед выхода на передовую. Это было бы логично. Хотя и патологическое врунство украинцев уже не удивляет".

Между тем, накануне, 13 августа, стало известно о том, что Общественная палата РФ обратится в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации с просьбой дать оценку готовящимся Брюсселем рекомендациям для стран-членов Евросоюза по возможному непризнанию российских паспортов, выдаваемых в упрощенном порядке жители народных республик Донбасса. Об этом сообщила глава Комиссии ОП России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Не важно, как россиянин стал россиянином, если он получил паспорт законным способом. Государство и общество должны его защищать и вступаться за соблюдение его прав. Увы, здесь Евросоюз руководствуется не главными международными документами, в которых закреплены основные права и свободы любого человека, вне зависимости от гражданства, а занимается политическим маневрированием", – приводит пресс-служба ОП слова Суторминой.

