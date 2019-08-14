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Украину предупредили о холодной зиме

Часть Украины замерзнет зимой
Фото: www.globallookpress.com
Мороз грозит жителям Одессы и Харьковской области

Поселок городского типа Рогань в Харьковской области в отопительный сезон может лишиться газа. 

По сообщению компании "Нафтогаз Украины", коммунальное предприятие "Тепловые сети Роганского поселкового совета" задолжало за голубое топливо 11,7 млн гривен (более 30 млн рублей).

Ранее в компании уже заявили, что из-за долгов коммунальщиков без отопления зимой могут остаться жители Одессы. Общая задолженность производителей тепла перед "Нафтогазом" достигла почти 1,7 млрд гривен (более 4,4 млрд рублей). 

Валентина МАЙОРОВА
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