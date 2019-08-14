Украину предупредили о холодной зиме

Мороз грозит жителям Одессы и Харьковской области

Поселок городского типа Рогань в Харьковской области в отопительный сезон может лишиться газа.

По сообщению компании "Нафтогаз Украины", коммунальное предприятие "Тепловые сети Роганского поселкового совета" задолжало за голубое топливо 11,7 млн гривен (более 30 млн рублей).

Ранее в компании уже заявили, что из-за долгов коммунальщиков без отопления зимой могут остаться жители Одессы. Общая задолженность производителей тепла перед "Нафтогазом" достигла почти 1,7 млрд гривен (более 4,4 млрд рублей).