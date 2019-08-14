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Киев отказался принимать украинских моряков из-за "унижения"

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
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В Незалежной обнаружили "рычаг давления" Москвы на украинское общество

В МИД Украины признались, что отказались забирать у РФ задержанных за нарушение российской госграницы в Черном море осенью 2018 г. военнослужащих ВМСУ, поскольку это, видите ли, будет унижением для страны. С таким заявлением выступила покидающая свой пост замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Формула, которую они нам навязывают, она неприемлема (для Украины – ред.). Потому что предоставлять государственные гарантии участия наших военных в уголовном процессе, который мы считаем незаконным, – это во-первых, нонсенс, а во-вторых – унижение", – сказала она в интервью BBC.

По ее словам, в Киеве ожидали, что Москва выполнит перед внеочередными выборами в Верховную раду решение Международного трибунала ООН по морскому праву, состоявшегося в Гамбурге 25 мая и постановившего вернуть моряков и три судна ВМСУ на родину. Однако эти украинские ожидания не оправдались.

"Для них (России – ред.) – это рычаг давления и создания даже внутри нашего общества недовольства происходящим", – усмотрела каверзу Зеркаль.

Дипломат подчеркнула, что Незалежная продолжит борьбу за арестованных украинских военнослужащих на международной арене.

Ранее в июне директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заметила, что "Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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