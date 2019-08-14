Киев назвал условия введения виз для россиян

Идеи времен старого постмайданного режима благополучно перетекают в новый

В случае положительного решения украинских властей о введении визового режима с Российской Федерацией, министерству иностранных дел Незалежной потребуется немало дополнительных средств, чтобы справиться с предстоящей работой. Об этом заявил госсекретарь МИД страны Андрей Заяц.

"Если такая задача будет поставлена, мы ее выполним, но для этого нужен дополнительный ресурс. Действующим ресурсом мы однозначно не справимся", – сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Заяц отметил, что на сегодня в РФ функционируют пять украинских консульских учреждений, однако в целом состав дипмиссии не превышает 80 человек, включая обслуживающий персонал и дежурных комендантов.

"Классическими методами оформления виз в иностранных учреждениях мы точно не справимся – нам в разы надо будет увеличивать штат нашего персонала в консульских учреждениях в России", – подчеркнул украинский дипломат.

Тема введения виз для россиян звучит регулярно в Незалежной со времен потери Крыма и начала внутреннего вооруженного конфликта в Донбассе. Пока Киев решился на ограничения допуска в страну некоторой части мужского населения России – по возрасту и по наличию военного билета, а также обязал всех иностранцев пересекать границу по загранпаспортам с биометрическими данными.

В январе текущего года глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о разработке системы предварительной регистрации для россиян, которые планируют посетить Незалежную.

В июле уже новый секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что у Киеву нет планов введения визового режима с Россией.