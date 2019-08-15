Врут и извиваются: украинцы не поверили в план Путина

Незалежной объяснили, почему не будет атаки из России

Мнение ветерана внешней разведки Украины, а ныне эксперта по вопросам безопасности генерал-лейтенанта Василия Богдана о намерении Москвы устроить новую заварушку на Украине раскритиковали в Сети.

Накануне Богдан заявил, что Россия продолжит "кошмарить Украину", добиваясь ее капитуляции на своих условиях.

"Не думаю, что Российская Федерация, учитывая позицию Западного блока, решится на широкомасштабные военные операции в отношении Украины, – заявил он "Апострофу". – Я не исключаю возможности, что Путину захочется начать локальную войнушку для того, чтобы поднять себе рейтинг и разогреть таким образом имперские амбиции значительной части населения РФ", – высказался Богдан.

Читатели издания сразу обратили внимание на то, как путается экс-разведчик в причинно-следственных связях:

"Да уж, логических погрешностей очень много ... похоже на ситуацию с врунами, когда они тормозят, вспоминая, что они говорили в той или иной ситуации... И снова приходится извиваться", – написал Eduard Volkov.

"Этому престарелому "разведчику" лучше бы на диване лежать и "шептунов" из себя выпускать, чем нести какую-то дичь", – посоветовал Василий Куролесов.

Не остались в стороне и читатели других СМИ Незалежной, которые быстро растиражировали статью Богдана:

"Россия "не решится на широкомасштабные военные операции в отношении Украины" по одной причине: они ей нафиг не нужны", – посмеялся подписчик "Обозревателя" Петр Апраксин.

"Кошмарить Украину"? Да куда уже? Россия и Европа и так в истерике от этого "кошмара" рядом", – написал пользователь с ником CARGO100.

Ранее советник главы администрации президента Украины Иван Апаршин заявил, что, по его мнению, Россия строит планы войны с Незалежной, причем атаковать начнет с воздуха.