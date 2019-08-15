Порошенко останется пожизненной нагрузкой для украинского бюджета

Экс-президенту положена значительная матпомощь

Бывший глава Незалежной Петр Порошенко хоть и проиграл в апреле президентские выборы, но все равно остался в выигрыше. До конца жизни ему не придется думать о пропитании, медицинском обслуживании и прочих радостях. За все заплатят украинские налогоплательщики.

В стране действует закон от 1992 г. "Об обеспечении, обслуживании и охране президента Украины", пишут "Вести-Украина". Поэтому Порошенко положены ежемесячные выплаты в размере 28 тыс. грн, дача с прислугой и охраной, автомобиль с водителями и медицинское обслуживание, в том числе супруги экс-президента.

Добавить преференций предшественнику имеет право действующий президент, но какое решение примет на этот счет Владимир Зеленский, пока не известно. К примеру, Виктор Ющенко не только получает президентский оклад в полном размере, но государство обеспечивает его услугами личного повара, двух официантов, двух горничных, одного советника и четырех водителей.

Всего из бюджета Незалежной на содержание экс-президентов уходит более 1 млн грн в год. И это без Виктора Януковича – он в 2015 г. был лишен звания президента.