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"Нафтогаз" собрался взыскать долги с "Газпрома" с помощью его активов

Транзитная эпопея:
Фото: www.globallookpress.com
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Руководство "Нафтогаза" планирует получить около $3 млрд к концу следующего года от реализации активов "Газпрома", которые должны взыскать в рамках вердикта Стокгольмского суда. Об этом заявил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

"Мой прогноз, что до конца 2020 г. мы взыщем всю сумму – около $3 млрд. Мы начнем в середине 2020-го и закончим взыскание к концу 2020 года", – сказал он в интервью "Экономической правде".

По его словам, активы российского монополиста арестованы уже в Великобритании и Нидерландах. Есть "определенные ограничительные меры" в Люксембурге и Швейцарии, но это "нельзя назвать арестами", поскольку в данных странах "нет активов "Газпрома", которые можно было бы заморозить", отметил Витренко.

Напомним, арбитраж в Стокгольме в 2017-2018 годах вынес решения по спорам компаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российский концерн выплатить "Нафтогазу" $2,56 миллиарда. "Газпром" этот вердикт обжаловал. Одновременно, украинская сторона пытается принудительно взыскать с него средства в разных юрисдикциях, но пока безуспешно.

Буквально накануне стало известно, что транзитный спор возобновится лишь в октябре 2020 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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