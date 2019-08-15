Окружите его женщинами: супруге Зеленского дали неожиданный совет

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От первой леди Незалежной Елены Зеленской потребовали повлиять на супруга и заставить ввести в свое окружение представительниц прекрасного пола.
"Организации функционируют лучше, когда по крайней мере треть команды – женщины", –
написала в открытом письме Зеленской редактор сайта Atlantic Coucil Мелинда Хэринг.
Американская журналистка подчеркнула, что украинские женщины – это сила, которую не следует недооценивать, и их нужно активнее вовлекать в политическую жизнь страны.
Она напомнила, что Украине любят и уважают первую леди, и это даст ей возможность уйти от "банальных разговоров о детях, образовании и выступления в школах и детских домах". Вместо этого, по мнению заокеанского публициста, еле следует сосредоточиться на действительно важных проблемах: отстаивании прав журналистов и активистов.
Супруга Зеленского пока не предпринимала активных политических шагов, однако неоднократно подвергалась критике за свои неудачные наряды.
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