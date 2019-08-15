На Украине арестовали Захарченко

Экс-главу украинского МВД подозревают в отмывании миллионов долларов

В четверг, 15 августа, Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Как сообщает "Интерфакс", он подозревается в отмывании свыше $392 млн. Также к данному преступлению могут быть причастны его сообщники.

В настоящий момент Генпрокуратура проводит досудебное расследование. Апелляционную жалобу на решение суда по аресту можно подать в течение пяти дней.

Помимо этого Захарченко еще вменяют превышения власти и служебных полномочий "в составе организованной преступной группы" во время митингов с целью их препятствованию, что привело "к массовым жертвам среди" демонстрантов в ходе протестов в Киеве 18-20 февраля в год "революции достоинства", а точнее госпереворота.

Захарченко руководил МВД с ноября 2011-го по февраль 2014-го. Сейчас украинец находится за пределами Незалежной.

