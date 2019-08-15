На Украине арестовали Захарченко

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В четверг, 15 августа, Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.
Как сообщает "Интерфакс", он подозревается в отмывании свыше $392 млн. Также к данному преступлению могут быть причастны его сообщники.
В настоящий момент Генпрокуратура проводит досудебное расследование. Апелляционную жалобу на решение суда по аресту можно подать в течение пяти дней.
Помимо этого Захарченко еще вменяют превышения власти и служебных полномочий "в составе организованной преступной группы" во время митингов с целью их препятствованию, что привело "к массовым жертвам среди" демонстрантов в ходе протестов в Киеве 18-20 февраля в год "революции достоинства", а точнее госпереворота.
Захарченко руководил МВД с ноября 2011-го по февраль 2014-го. Сейчас украинец находится за пределами Незалежной.
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