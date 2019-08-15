Экстремистский "Миротворец" внес в черные списки весь российский экипаж A321

Уральские герои "пострадали" из-за полетов в Крым

Сайт украинских радикалов "Миротворец" внес в свою базу семь членов экипажа самолета Airbus A321, который сегодня совершил аварийную посадку в кукурузном поле под Жуковском.

Как говорится в разделе "Чистилище", куда вносятся личные данные граждан, в черные списки попали командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводник Дмитрий Гончаренко, стюардессы Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина.

Всех членов экипажа обвинили в "неоднократном сознательном нарушении границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым".

Помимо этого россиянам вменяют в вину соучастие "в нелегальном перемещении людей на оккупированную захватчиками территорию".

Пользователи в интернете посоветовали украинским ура-патриотам со скандального портала радикально отнестись к их "работе" (орфография и пунктуация в комментариях сохранены оригинальные):

"зачем мучаться, пусть сразу все население планеты внесут в этот так сказать список", "Это сайт "Христопродавец" а не миротворец", "И кукурузное поле тоже нужно в этот список занести. Если бы не импортозамещение, то этого поля бы не было, а Россия бы закупала украинскую кукурузу", "А почему только экипаж?)))".

Как сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на данные регионального отделения МЧС РФ, на борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего из Москвы в Симферополь, находилось 233 человека. За медицинской помощью обратились 74 пассажира, в том числе 19 детей. Один человек госпитализирован.

Первый замгендиректора АО "Рампорт Аэро" Евгений Солодилин заявил, что каждому пассажиру A321 будет выплачено по 100 тыс. руб.

