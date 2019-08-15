Экстремистский "Миротворец" внес в черные списки весь российский экипаж A321

Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Сайт украинских радикалов "Миротворец" внес в свою базу семь членов экипажа самолета Airbus A321, который сегодня совершил аварийную посадку в кукурузном поле под Жуковском.
Как говорится в разделе "Чистилище", куда вносятся личные данные граждан, в черные списки попали командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводник Дмитрий Гончаренко, стюардессы Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина.
Всех членов экипажа обвинили в "неоднократном сознательном нарушении границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым".
Помимо этого россиянам вменяют в вину соучастие "в нелегальном перемещении людей на оккупированную захватчиками территорию".
Пользователи в интернете посоветовали украинским ура-патриотам со скандального портала радикально отнестись к их "работе" (орфография и пунктуация в комментариях сохранены оригинальные):
"зачем мучаться, пусть сразу все население планеты внесут в этот так сказать список", "Это сайт "Христопродавец" а не миротворец", "И кукурузное поле тоже нужно в этот список занести. Если бы не импортозамещение, то этого поля бы не было, а Россия бы закупала украинскую кукурузу", "А почему только экипаж?)))".
Как сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на данные регионального отделения МЧС РФ, на борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего из Москвы в Симферополь, находилось 233 человека. За медицинской помощью обратились 74 пассажира, в том числе 19 детей. Один человек госпитализирован.
Первый замгендиректора АО "Рампорт Аэро" Евгений Солодилин заявил, что каждому пассажиру
A321
будет выплачено по 100 тыс. руб.
Экс-главу украинского МВД подозревают в отмывании миллионов долларов
США мечтают превратить "нормандскую четверку" в "пятерку"