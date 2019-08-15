"Из двигателя шел огонь": известны подробности экстренной посадки самолета в Жуковском

Пассажиры заподозрили неладное еще до столкновения борта со стаей чаек

Аварийное приземление лайнера А321 в кукурузном поле Подмосковья было предрешено, уверены летевшие в Симферополь люди. По их словам, борт поднялся в небо в неисправном состоянии.

Еще до столкновения со стаей чаек (так звучит предварительная причина случившегося) пассажиры заподозрили неладное, признался один из них.

"Однозначно была неисправность самолета. Самолет после взлета стал себя вести неправильно – очень шумно, какой-то треск появился. У меня сын сидел у иллюминатора, он сказал: "У нас на крыле огонь". Ну, там из двигателя шел огонь: хлопок-пламя, хлопок-пламя", – заявил пассажир воздушного судна в интервью телеграмм-каналу LifeShot.

Кто-то из находившихся на борту снял первые минуты полета лайнера. На кадрах отчетливо слышен хлопок. Тот ли это звук, о котором говорится выше, или момент, когда в двигатель попала птица,пока не ясно. Причину случившегося определит специальная комиссия.

Пока будет идти проверка, экипажу А321 запрещено управлять крылатыми машинами. В пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", которой принадлежит воздушный корабль, сообщили, что пилоты на время отстранены от полетов, что является стандартной практикой, передает ТАСС.

Впрочем, в компании заявили, что пилоты действовали правильно. Общий налет у командира экипажа – 3000 часов. Вероятно, у самолета произошел отказ силовых установок.

ЧП, в результате которого возбуждено уголовное дело, произошло сегодня, 15 августа, утром, напоминает телеканал "360". Пострадали 23 человека. С ушибами и ссадинами их госпитализировали в ближайшие больницы.