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"Начали падать": в Подмосковье экстренно сел самолет в поле

Фото: commons.wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)
По неуточненным данным, есть пострадавшие

Борт А-321 "Уральских авиалиний" приземлился в кукурузном поле в подмосковном Жуковском. Экстренную посадку самолету пришлось совершить из-за попадания в двигатели птиц. Он столкнулся со стаей чаек, подтвердил пилот лайнера.   

"После взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились в поле. Командир взял управление", — рассказал он РЕН ТВ. 

Пассажиров лайнера эвакуировали. На поле оперативно прибыли все экстренные службы. По неподтвержденной информации, 10 человек пострадали, в том числе дети. Два пассажира получили переломы, сообщает телеграмм-канал "На видео видно", предоставив кадры очевидца.

Что творилось на борту в момент ЧП, поведал пассажир воздушного судна в Twitter

"Двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать", — написал он.

В данный момент и пассажиры, и члены экипажа остаются на месте ЧП, решает вопрос их размещения, пояснили в МЧС РИА "Новости". 

"По предварительным данным, все пассажиры эвакуированы. На месте работают 20 бригад скорой помощи, четыре бригады центра медицины катастроф и два вертолета. Всем пассажирам медицинская помощь оказывается на месте. По предварительным данным, погибших нет. Пока госпитализированных нет", -  заявили агентству в пресс-службе минздрава региона. 

На борту рейса Жуковский-Симферополь находились более 200 пассажиров и семь членов экипажа, уточняет "Пятый канал"

Ксения АНДРЕЕВА
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