"Начали падать": в Подмосковье экстренно сел самолет в поле

По неуточненным данным, есть пострадавшие

Борт А-321 "Уральских авиалиний" приземлился в кукурузном поле в подмосковном Жуковском. Экстренную посадку самолету пришлось совершить из-за попадания в двигатели птиц. Он столкнулся со стаей чаек, подтвердил пилот лайнера.

"После взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились в поле. Командир взял управление", — рассказал он РЕН ТВ.



Пассажиров лайнера эвакуировали. На поле оперативно прибыли все экстренные службы. По неподтвержденной информации, 10 человек пострадали, в том числе дети. Два пассажира получили переломы, сообщает телеграмм-канал "На видео видно", предоставив кадры очевидца.

Что творилось на борту в момент ЧП, поведал пассажир воздушного судна в Twitter

"Двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать", — написал он.

Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана, у кента палец походу, ничего не сказали ещё, двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в бога — романтика окраин (@artemiyplk) August 15, 2019

В данный момент и пассажиры, и члены экипажа остаются на месте ЧП, решает вопрос их размещения, пояснили в МЧС РИА "Новости".

"По предварительным данным, все пассажиры эвакуированы. На месте работают 20 бригад скорой помощи, четыре бригады центра медицины катастроф и два вертолета. Всем пассажирам медицинская помощь оказывается на месте. По предварительным данным, погибших нет. Пока госпитализированных нет", - заявили агентству в пресс-службе минздрава региона.



На борту рейса Жуковский-Симферополь находились более 200 пассажиров и семь членов экипажа, уточняет "Пятый канал".