Новые украинские власти делают ставку на Римский устав Международного уголовного суда

Команда Зе сообщила о разработке стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса. Об этом заявил замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

"Территория Донбасса и Крыма – это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, которые на ней проживают, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пяти лет разрыва, 1,4 млн внутренне перемещенных лиц", – написал чиновник в своем Facebook.

По его словам, дабы "избежать хаоса", власти Незалежной "должны урегулировать процессы возвращения к нормальной жизни".

Пан Рябошапка уведомил о создании рабочей группы, которая будет заниматься разработкой "правовых основ возврата части Донецкой и Луганской областей и АР Крым и Севастополя под контроль Украины".

В Киеве намерены подготовить концепцию "переходного правосудия", целью которого является "восстановление мира и нормальной жизни" на неподконтрольных украинским властям территориях, устранение нарушений прав граждан, а также "привлечение к ответственности за совершенные преступления, возмещение убытков".





"Кроме того, один из приоритетов – наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", – отметил чиновник.

Он признался, что у Незалежной нет национального опыта постконфликтного урегулирования, поэтому Киев намерен ориентироваться на международную практику.

Основные направления деятельности группы власти планируют представить в ближайшее время, а первый пакет конкретных инициатив – к 2020 году.

Идеями о мифической реинтеграции российского Крыма и, конечно, ДНР и ЛНР руководители Украины занимаются со времен ныне уже бывшего главы страны Петра Порошенко. Что конкретно входит в эти планы, мало что известно, кроме регулярных страшилок об уголовном наказании участников референдумов и антимайданных митингов, а также жителей Донбасса, которые с оружием в руках отстаивают свои принципы и приоритеты.

