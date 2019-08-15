Путину и Зеленскому предлагают встретиться под контролем общественности

Украинские эксперты дали советы главе Незалежной, как беседовать с лидером РФ

На Украине все чаще звучат голоса о необходимости прямого диалога между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Осталось решить, в каком формате и на каких условиях. Так, военный дипломат, председатель Общественного совета при Министерстве обороны Украины, генерал-майор запаса Петр Гаращук убежден, что лидер Незалежной не должен беседовать с главой РФ один на один (и это далеко не единственное мнение).

Военный пенсионер считает, что лишь при очной встрече двух президентов можно решить вопрос прекращения огня в Донбассе, и даже без оглядки на украинских националистов, но под оком широких масс – с присутствием прессы, посланников Минобороны обеих сторон, а также "желательно представителей гражданского общества".

По его мнению, до российского президента Киеву нужно донести главный посыл – о необходимости выполнять первый пункт Минских соглашений, т.е. прекратить огонь.

"Если Путин не захочет, значит, Зеленский выходит к прессе и на весь мир говорит: мы обсуждали такой вопрос. Я сказал: "Я отдаю своим генералам команду с сегодняшнего дня, с этой секунды прекратить огонь. Я просил сделать то же самое верховного главнокомандующего РФ, он не послушал, он сказал "наших там нет"", – сказал "Обозревателю" Гаращук, не уточнив, что делать экс-комику после данного отрицания.

Зато пустился в рассуждения на предмет, кто командует военнослужащими армий ДНР и ЛНР. Уже традиционно в постмайданных мифологемах он убежденно заявил, что командирами в мятежном Донбассе являются российские генералы. По его данным, там "около сотни" наших офицеров, которые должны подчиниться верховному главнокомандующему РФ и прекратить стрельбу. Представить наличие в войсках народных республик командующего состава из местного населения на Украине до сих пор никак не могут. Впрочем, сейчас не об этом.





Военный пенсионер добавил, что на встрече Зеленского и Путина совсем не обязательно присутствие глав Франции и Германии, являющихся участниками "нормандского формата", главное, чтобы она прошла не на российской территории.

"Пока мы будем ждать (канцлера ФРГ Ангелу) Меркель, (президента Пятой Республики Эмманюэля) Макрона, (американского лидера Дональдя) Трампа, а потом еще каких-то выборов, война будет продолжаться", – заметил Гаращук.

Ранее сегодня директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский заявил, что Европа давно поддалкивает Киев к встрече с главой России, однако такое решение может принять лишь сам Зеленский. При этом украинский эксперт считает, что до вероятного очного диалога лидеров двух государств необходимо встретиться главам МИД РФ и Украины.

"Возможно, новый министр (иностранных дел Незалежной), который будет назначен в начале сентября, должен как можно быстрее встретиться с (Сергеем) Лавровым, получить впечатление и дальнейшее видение России относительно дальнейшей ситуации. Думаю, неплохим был бы диалог по линии СНБО. В дальнейшем можно принять решение, надо ли президентам встречаться", – сказал Корсунский.

Очень показателен комментарий одного из пользователей на предложения военного пенсионера: "Очень печальный дипломатический уровень генерала – предложение устроить вместо дипломатической встречи базар. В мире на майдане решения не принимают. Ну разве что на Украине. За цирком весело наблюдать, жить в цирке печально".

