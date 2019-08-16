Украина догонит Польшу через 50 лет

Западные аналитики сделали прогноз

У Украины есть все шансы повторить успех Польши по развитию экономики. Вот только понадобится ей для этого полвека – при условии принятия "верных решений" руководством. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на западных экспертов.

Комментируя сообщение Службы статистики Украины о том, что рост ВВП страны весной 2019 г. достиг 4,6%, британский экономист Тимоти Эш отметил, что такой показатель резко контрастирует с тенденцией замедления роста в Европе. Но чтобы сравняться хотя бы с Польшей, Незалежная должна сохранять такой темп еще лет 50 как минимум, цитирует издание мнение Всемирного банка. По оценкам экспертов, польская экономика показывает ежегодный рост ВВП на уровне 4,2%, начиная с 1992 года.

Но подобный прорыв Украине вполне по силам, считает экономист Андерс Аслунд из исследовательского центра Atlantic Council в Вашингтоне.

"Для украинской экономики настало время для стремительного роста. Инфляция стабилизировалась с минимальным дефицитом бюджета и жесткой монетарной политикой. Обменный курс гривны повысился, как и нужно, чтобы сохранить рабочую силу в Украине. Наконец мы видим рост, но важно защитить право собственности", – высказался аналитик.

Укрепить экономические показатели Киеву поможет открытый земельный рынок, считает эксперт European Council on Foreign Relations Карл Бильдт. "Работающий рынок земли удвоил бы стоимость земли, привлек бы полтора миллиарда долларов новых инвестиций в сельское хозяйство ежегодно и увеличил бы рост ВВП Украины на около 2% ежегодно", – отметил он.

После этих слов становится понятно, о каких "верных решениях" говорит Запад. Киев объявил о готовящейся отмене моратория на продажу земли – главного ресурса Незалежной. На это не решался даже Петр Порошенко. Но нынешний президент Владимир Зеленский готов разбазарить последнее ради одобрения иностранных союзников. А чтобы противники данной идеи не выиграли, простому народу предлагаются такие вот "завтраки" с рассказами, как украинцы заживут не хуже поляков. Через 50 лет. Может быть.