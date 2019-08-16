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Киев выманит украинцев с Донбасса

Киев выманит украинцев с Донбасса
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Отказавшихся подчиниться запрут за забором

Украине не нужен Донбасс как территория, бороться нужно за людей. Об этом заявил глава Центра исследований политических ценностей Незалежной, бывший депутат Верховной рады Александр Доний.

По его мнению, Киев должен взять на вооружение опыт Германии и Израиля: позвать всех истинных украинцев, проживающих сейчас в ЛНР, ДНР, Крыму, на родину, предоставив им жилье.

"В первую очередь, нужно помочь тем людям, вывезти их оттуда и помочь укорениться здесь. Мы же должны бороться за людей, а не за квадратные метры", – цитирует Дония "Главред".

Фото: www.globallookpress.com

По его словам, Запад в свое время даже профинансировал этот план, но украинские власти растратили выданные деньги и "фактически саботировали эту идею". При этом людей, кто не захочет возвращаться под крыло Киева, нужно оставить в покое:

"Все, кто захочет остаться под властью террористов, пусть остаются. Это – их выбор. Далее должна быть возведена жесткая стена без всякой экономической поддержки террористических режимов", – указал эксперт.

Ранее идею отгородиться от Донбасса стеной продвигал, будучи премьером Украины, Арсений Яценюк.

Николай ВИКТОРОВ
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