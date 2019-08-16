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Россию обвинили в незаконном задержании украинцев в Азовском море

Фото: www.globallookpress.com
Провооохранители якобы шантажом добились у моряков ложных показаний

СБУ Украины обвинила Россию в том, что сотрудники правоохранительных органов задержали украинских моряков в Азовском море. Как уверяет пресс-служба ведомства, россияне грубо нарушили нормы международного права.

Однако доказательств или подробной информации СБУ не привела. Россия, по утверждениям контрразведки украинского ведомства, угрозами заставила моряков признаться в браконьерстве.

СБУ опубликовала на своем сайте видео, на котором некий мужчина, чьего лица не видно, а голос изменен, рассказывает о якобы пережитых страданиях. Украинцы, как отмечается в заявлении ведомства, отбыли наказание в местах лишения свободы в России, после чего их отпустили, наложив штраф. А их имущество, заявляют украинцы, было конфисковано.

Украинские СМИ тут же принялись распространять сомнительное заявление СБУ, утверждая, что Россия буквально издевается над моряками и "терроризирует" их.   

Напомним, в мае пограничники задержали двух украинцев, которые на судне без документов в акватории Азовского моря незаконно ловили рыбу, в том числе, занесенную в красную книгу. Об этих ли украинцах рассказала СБУ, неизвестно. 

Полина ИВАНОВА
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