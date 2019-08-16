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Украинские СМИ насмехаются над "памятником" Захарченко

Александр Захарченко. Фото: www.globallookpress.com
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В интернете махрово расцвел фейк о деталях увековечивания памяти первого главы ДНР

Украинские СМИ лихо подхватили волну обсуждения некоего памятника убитому лидеру Донецкой народной республики Александру Захарченко. Они дружно распространяют фотографию скульптуры какого-то мужчины с критическими комментариями пользователей, особо акцентируя внимание, что это пишут жители ДНР.

Первым отписался УНИАН со ссылкой на портал "ОстроВ", который и насобирал негативных отзывов дончан, не сообщив, с какого именно сайта были взяты фото и комментарии. Зато указывается, что информация подается с подписью "Скоро в Донецке".

Приведем ряд комментариев: "Вообще не похож!", "Ужас!",  "В руках у него должна быть куриная ножка", "Чё вы с Батей сотворили?", "Скульптора на мыло!", "Я так понял, памятник Сашку сделали украинские ДРГ?", "Это бывший Ленин?", "На мистера Бина похож. Захар был другой".

Свою порцию отзывов собрало интернет-издание "ДонПресс": "Твою ж. Существуют 3D принтеры можно взять и создать 100% копию", "Его там че Пушилин делал?", "Совсем нет сходства", "1% из 100% схожести", "Да это жесть какая-то, Это вообще не Захар", "Просто абзац… Я думала хуже, чем он на школе получится, уже не будет… Ан нет… Вуаля…", "Это жесть, то остановку решили поставить в его честь, теперь от это".

Не остался в стороне украинский "Апостроф", давший ссылку на на страницу "Департамент антипропаганды ДНР" в Twitter.

Хорошо покопавшись в соцсетях, мы обнаружили первоисточник. Фотография а-ля Захарченко была размещена сегодня на странице "вКонтакте" "Инцидент Донецк | ДТП | ЧП | Происшествия | Live" с подписью "Как по мне, ну не похож он на Захарченко...". Авторы поста не уточнили, где собираются установить этот памятник. На снимке можно понять, что он находится на каком-то складе.


Добавим, что в апреле этого года власти народной республики запустили голосование по выбору проекта мемориального комплекса, посвященного первому главе ДНР Александру Захарченко. Народный плебисцит проходил до 30 апреля на сайте zakharchenko.dnronline.su. Всего в конкурсе проголосовало почти 164 тыс человека.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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