Порошенко отказался уходить с поста президента

Конфетный магнат вжился в роль главнокомандующего

Бывший президент Незалежной Петр Порошенко никак не может отвыкнуть, что с апреля не возглавляет страну. Лидер партии "Европейская солидарность" то ли запамятовал, то ли, что называется, на автомате, указал в электронной декларации, что до сих пор руководит Украиной.

Как пишет "Страна.ua", ссылаясь на данные Национального агентства противодействия коррупции, в подотчетном документе конфетный магнат в графе "место работы" написал – "Администрация президента", которой, к слову, больше не существует. Вместо нее появился Офис. В строке с должностью Порошенко, не задумываясь, указал – "президент".

В поданной 7 августа декларации отмечается, что дивиденды Порошенко последних месяцев составили 150 млн грн.

Неудивительно, что он по-прежнему мнит из себя президента. Петру Алексеевичу не по нраву его приемник Владимир Зеленский. В адрес последнего то и дело сыпется критика. Дошло даже до того, что украинцы взмолили экс-правителя вернуться.

Против пятого президента Украины заведено более десятка уголовных дел. В июле он со всей семьей, по информации ряда СМИ, бежал из страны, но через некоторое время вернулся, заявив, что был в отпуске, напоминает "ФедералПресс".