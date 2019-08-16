Новая "Стена Яценюка" приведет Украину к полному развалу

Экс-депутат Рады предсказал судьбу Незалежной после строительства забора в Донбассе

Любые попытки официального Киева действовать в обход Минских соглашений не приведут к желаемому результату. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Так он прокомментировал идею экс-парламентария украинского парламента Александра Дония о строительстве стены у линии разграничения в Донбассе.

Журавко считает, что нынешним деятелям Незалежной уже не помогут никакие психиатры.

"Есть же минские соглашения, которые Украина подписывала. В них сказано, что нужно сделать, чтобы разрешился конфликт в Донбассе. Но этот Доний и прочие, видимо, не умеют читать, а потому разрождаются такими абсурдными идеями", – сказал агентству РИА ФАН эксперт.

По его мнению, прожект Дония не может осуществиться по простой причине – на это нет средств, а все выделенные на забор деньги "будут потрачены не по назначению", как и в истории с возведением барьера у российской границы, затеянным бывшим премьер-министром страны Арсением Яценюком под названием "Европейский вал".

"Повторятся коррупционный скандал и фейки для наивных украинцев", – заметил Журавко.





Он полагает, что ни Крым, ни Донбасс уже не вернутся под юрисдикцию Украины, более того, с такими предложениями, как у Дония, соборная скоро лишится многих своих территорий.

"Они идут верным путем. С теми, кто последние пять лет сидит в Киеве, жить в одной большой семье уже невозможно. И, думаю, Донецк и Луганск смогут договориться с Москвой и присоединятся к России. А потом и Херсон, и Одесса, и Николаев, и Запорожье, и другие регионы выйдут из состава Украины, в которой жить просто нельзя. Даже Киев выйдет", – констатировал эксперт.

Ранее сегодня отметился высоким интеллектом один из глашатаев "революции гидности", глава Центра исследований политических ценностей Украины Александр Доний, предложивший вывезти с территорий ДНР и ЛНР украинцев, предпочитающих киевскую власть, напоминает "ЦарьГрад". Этих граждан нужно обеспечить жильем, а на границе с непокорным Донбассом соорудить стену. В данном вопросе он зачем-то сослался на опыт Германии и Израиля, но признал провал проекта "Стена Яценюка".

