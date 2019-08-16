Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Волкер нашел способ показать Донбассу "правду" об Украине

Американский смотрящий по Украине нашел способ образумить Донбасс
Фото: Михаил Почуев/ТАСС
продолжениеМедведев выдал: украинцы сообщили о двойнике Путина
Представитель Госдепа обещал "правильно" просветить жителей ДНР и ЛНР

В Вашингтоне убеждены, что проживающим на территории Донецкой и Луганской народных республик не хватает американских СМИ, которые доносят исключительно истинную информацию, в отличие от российских. Об этом заявил представитель Госдепа США в Киеве Курт Волкер.

Он дал большое интервью "Радио Свобода", вышедшее под громким заголовком "Американское вещание на Украине является критически важным", где расписал все положительные стороны западных СМИ и полное их отсутствие у российских, а также критически оценил местную прессу.

По его мнению, Киев плохо работает в вопросах распространения информации в медиапространстве на неподконтрольных территориях.

"Это очень важно, поскольку если вы живете в Донбассе или в Крыму, то не имеете доступа даже к этому "безумному", контролируемому олигархами украинскому медиапространству. Вы получаете только российскую пропаганду. Так же у вас нет четкого понимания, как этот конфликт видят извне. Какова поддержка людей на этих оккупированных территориях. Какова поддержка по восстановлению суверенитета Украины – единодушная поддержка во всем мире", – сказал Волкер.

Американец считает, что населению Донбасса нужно знать, что делает Киев, пытаясь "сшить" страну, а также быть в курсе происходящих реформ в Незалежной.

Фото:Валентин Спринчак/ТАСС

"Все это воспринимают через российские манипуляции, которые выставляют Украину "дьяволом", "фашистами", говорят об "агрессивности" и "насилии". А Россию представляют как спасителя, что, конечно же, является противоположным тому, что происходит на самом деле", – подчеркнул посланник Вашингтона.

Также он проговорил традиционную мантру о том, что Россия "направляет кадровых военных и финансирует вооруженные формирования" в Донбассе, "отправляет контрактников через фирму в Санкт-Петербурге", "платит за работу местных органов", "предоставляет своих разведчиков и руководит своими ставленниками". Вот весь этот набор предлагается донести до забитых "российской пропагандой" (и, вероятно, не имеющих доступ к интернету, полагает Волкер – ред.) дончан.

Американец подчеркнул, что происходящее в Донбассе не является внутренним конфликтом, поскольку "все это делает" Россия. И чтобы донести "реальную информацию" до его жителей, нужно на регион распространить деятельность СМИ Штатов.

Среди хвалебных комментариев под интервью затесался один явно "пропагандистский" (орфографию и пунктуацию сохранили оригинала): "А то что Волкер американский "ястреб" и поддерживает как межнациональную рознь, так и войну на Донбассе никто не подумал? У него такое задание от США – всеми силами, правдами и неправдами, но поддерживать войну на Донбассе, так как это выгодно Америке – истиному хозяину Украины".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

СМИ: Нидерланды ведут тайные переговоры с Россией по делу "Боинга" MH17

Украинцы подозревают недоброе

Макрон погнался за лаврами миротворца в Донбассе

Глава Пятой Республики скоро выйдет на первый план в Европе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей