Волкер нашел способ показать Донбассу "правду" об Украине

Представитель Госдепа обещал "правильно" просветить жителей ДНР и ЛНР

В Вашингтоне убеждены, что проживающим на территории Донецкой и Луганской народных республик не хватает американских СМИ, которые доносят исключительно истинную информацию, в отличие от российских. Об этом заявил представитель Госдепа США в Киеве Курт Волкер.

Он дал большое интервью "Радио Свобода", вышедшее под громким заголовком "Американское вещание на Украине является критически важным", где расписал все положительные стороны западных СМИ и полное их отсутствие у российских, а также критически оценил местную прессу.

По его мнению, Киев плохо работает в вопросах распространения информации в медиапространстве на неподконтрольных территориях.

"Это очень важно, поскольку если вы живете в Донбассе или в Крыму, то не имеете доступа даже к этому "безумному", контролируемому олигархами украинскому медиапространству. Вы получаете только российскую пропаганду. Так же у вас нет четкого понимания, как этот конфликт видят извне. Какова поддержка людей на этих оккупированных территориях. Какова поддержка по восстановлению суверенитета Украины – единодушная поддержка во всем мире", – сказал Волкер.

Американец считает, что населению Донбасса нужно знать, что делает Киев, пытаясь "сшить" страну, а также быть в курсе происходящих реформ в Незалежной.





"Все это воспринимают через российские манипуляции, которые выставляют Украину "дьяволом", "фашистами", говорят об "агрессивности" и "насилии". А Россию представляют как спасителя, что, конечно же, является противоположным тому, что происходит на самом деле", – подчеркнул посланник Вашингтона.

Также он проговорил традиционную мантру о том, что Россия "направляет кадровых военных и финансирует вооруженные формирования" в Донбассе, "отправляет контрактников через фирму в Санкт-Петербурге", "платит за работу местных органов", "предоставляет своих разведчиков и руководит своими ставленниками". Вот весь этот набор предлагается донести до забитых "российской пропагандой" (и, вероятно, не имеющих доступ к интернету, полагает Волкер – ред.) дончан.

Американец подчеркнул, что происходящее в Донбассе не является внутренним конфликтом, поскольку "все это делает" Россия. И чтобы донести "реальную информацию" до его жителей, нужно на регион распространить деятельность СМИ Штатов.

Среди хвалебных комментариев под интервью затесался один явно "пропагандистский" (орфографию и пунктуацию сохранили оригинала): "А то что Волкер американский "ястреб" и поддерживает как межнациональную рознь, так и войну на Донбассе никто не подумал? У него такое задание от США – всеми силами, правдами и неправдами, но поддерживать войну на Донбассе, так как это выгодно Америке – истиному хозяину Украины".

