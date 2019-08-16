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Медведев выдал: украинцы сообщили о двойнике Путина

Медведев выдал: украинцы сообщили о двойнике Путина
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцы пожаловались американцам на убытки портов из-за Крымского моста
Доказательства сыщиков из Незалежной основываются на цифрах

Легенда о двойнике президента РФ Владимира Путина ходит давно. Очередное "доказательство" того, что мужчина, похожий на российского лидера, существует, привели на Украине.

Местный политолог Алексей Голобуцкий отличил "копию" от "подлинника" по фотографии. Снимок сделан в Анапе. На нем Владимир Владимирович запечатлен вместе с его правой рукой, премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. 

Эксперт обратил внимание на разницу в росте политиков. При этом не учел неровность поверхности, по которой шагают высокопоставленные лица, а также расстояние между ними. Глава кабмина на фото идет чуть впереди.  

"Путин (официальный рост 172 см) с Медведевым (официальный рост 163 см) сегодня были в Анапе. Опять какого-то мелкого Путина подобрали: этот вариант заметно ниже совсем низенького Медведева", – неверно подметил Голобуцкий в своем Telegram-канале. 

Между тем автор, возможно, преднамеренно, "возвысил" Владимира Владимировича. По официальной информации из открытых источников рост главы нашего государства составляет 170 см. Дмитрия Анатольевича – 162 см. 

Напомним, ранее двойника Путина украинцы якобы обнаружили на торжественном открытии Крымского моста. 

Фоторепортаж
Путин вступил в должность президента России
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/ТАСС Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Владимир Путин (по центру). Кадр 1tv.ru Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС +2
Ксения АНДРЕЕВА
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