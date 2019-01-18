Незалежная хочет контролировать каждый шаг граждан "страны-агрессора"

Постмайданные руководители соборной уже не знают, как закрыться от России. Вот сегодня глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что нужно для россиян ввести биометрический визовый режим, поскольку существующий и просто визовый слишком неэффективны.

Также он отказал в праве владельцам паспортов с двуглавым орлом иметь документ с украинским трезубцем, но сама идея с двойным гражданством ему близка.

"Обычный визовый режим с РФ так, чтобы просто ставить штампы в паспорта, со страной-агрессором не будет работать. Поэтому, если принимать решение о визовом режиме с РФ, то это должен быть только биометрический визовый режим", – цитирует телеканал "112" пана Климкина.

По его словам, нужно начать системно снимать биометрические данные у граждан, которые едут в Незалежную из России.

"Россияне, въезжая на Украину, должны предупреждать о своих поездках. Это должно быть введено", – подчеркнул министр.

Он убежден, что лишь биометрический визовый режим поможет неньке эффективно контролировать, кто и как въезжает с территории РФ.

Помимо этого, глава украинского дипведомства выступил за введение двойного гражданства на Украине, но с ограничением для россиян, особенно в период мифической для Киева агрессии со стороны Москвы. Пан Климкин сообщил, что МИД уже оформил свое видение данного вопроса.

"Никакого двойного гражданства для тех, кто с российскими паспортами на сегодня, пока есть агрессия, не может быть. Есть вопрос, каким образом прописать критерии для двойного гражданства. Это позволило бы нам решить несколько очень важных проблем, но нужна откровенная дискуссия", – резюмировал уроженец Курска.

Напомним, что сейчас граждане России могут въезжать на Украину по загранпаспортам с биометрическими данными. Киев давно носится с идеей ввести визы для россиян. Пока украинские власти удерживаются от подобного шага по той причине, что Москва может ответить зеркально, а это больно ударит по миллионам украинцев, которые ездят в РФ на заработки.

