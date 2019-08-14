По следам Украины: Польша взвинтит цену на транзит российского газа

Польский оператор решил нажиться на членах ЕС

Польша больше не будет бесплатно поставлять российский газ европейским покупателям. Об этом заявил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Он признал, что в настоящее время компания-оператор Gaz-System, отвечающая за польский участок газопровода "Ямал – Европа", получает за транзит 21 млн злотых ($5,4 млн). Но в понимании Варшавы – это ничтожно низкая цена:

"Это вопрос бизнеса. Мы постараемся, чтобы он (транзит газа) больше не был бесплатным", – приводит ТАСС слова Наимского.

Действующий транзитный контракт "Газпрома" с польской стороной истекает 16 мая 2020 года. В дальнейшем Польша планирует проводить аукционы на долгосрочное и краткосрочное использование инфраструктуры газопровода "Ямал – Европа". По этой трубе газ из Западной Сибири поставляется в страны Западной Европы через территорию России, Белоруссии, Польши и Германии.