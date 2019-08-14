По следам Украины: Польша взвинтит цену на транзит российского газа

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Польша больше не будет бесплатно поставлять российский газ европейским покупателям. Об этом заявил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Он признал, что в настоящее время компания-оператор Gaz-System, отвечающая за польский участок газопровода "Ямал – Европа", получает за транзит 21 млн злотых ($5,4 млн). Но в понимании Варшавы – это ничтожно низкая цена:
"Это вопрос бизнеса. Мы постараемся, чтобы он (транзит газа) больше не был бесплатным", – приводит ТАСС слова Наимского.
Действующий транзитный контракт "Газпрома" с польской стороной истекает 16 мая 2020 года. В дальнейшем Польша планирует проводить аукционы на долгосрочное и краткосрочное использование инфраструктуры газопровода "Ямал – Европа". По этой трубе газ из Западной Сибири поставляется в страны Западной Европы через территорию России, Белоруссии, Польши и Германии.
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