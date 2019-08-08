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Польша собралась "воевать" с Калининградом

Фото: www.globallookpress.com
На Западе конструируют сценарии вероятных боевых сражений

Российский блогер Борис Рожин, выступающий под ником colonelcassad, представил в своем аккаунте в Сети англоязычную настольную игру "Next War: Poland", которая предлагает игрокам сразиться в некой "польско-российской войне". Судя по размещенной карте, Россия присутствует лишь в границах Калининградской области.

"Рассматриваются различные сценарии конфликта – как неядерные, так и с ограниченным обменом ядерными ударами. Никаких миниатюрок – только суровые фишки со схематичными натовскими обозначениями дивизий, бригад, батальонов и прочего", – пишет автор поста.

По его словам, военная структура армий РФ, Белоруссии, США и других стран НАТО дана на 2017-й год и "предусматривает использование реально существующих дивизий и бригад".

Блогер подчеркивает, что подобные игры не всем по карману, поскольку "средняя цена около $50−60 за коробку и выше", да и выпускаются они ограниченным тиражом.

Если внимательно изучить карты "Next War: Poland", можно обнаружить, что театр игровых боевых действий Польши с Россией заканчивается на восточной границе стран Прибалтики и части Белоруссии. Получается, что "войнушка" простирается не на всю Российскую Федерацию, а лишь на ее полуэксклав – Калининградскую область. Причем на самой карте российского западного региона нет даже обозначения Russia, просто написано – Kaliningrad. Правда государственный символ в виде триколора все-таки наличествует.

С Калининградом и предлагается "воевать" игрокам.

Между тем, издание EADaily считает, что подобные игры появляются не просто так. Есть опасение, что "Запад ментально готовит своих граждан к тому, что Калининградская область – это объект, с которым придется воевать, чтобы захватить". И ключевая роль в оккупации НАТО российского региона отводится именно Польше.

Елена УСОВА
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