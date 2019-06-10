Военная база США в Польше "сведет с ума Россию"

Пентагон испытывает терпение Кремля

После переброски в Польшу самолета радиоэлектронной борьбы США ЕС-130H "Геркулес", а также обнародования планов закупки Варшавой истребителей F-35, ситуация на западных рубежах России стала не на шутку тревожной. Очевидно, что с территории Польши истребители смогут легко атаковать Калининград.

Но еще больше усугубит обстановку военная база, которую поляки буквально выпрашивают у Пентагона. Причем небезуспешно: как уверяют власти Польши, договор о создании постоянной базы может быть подписан уже этой осенью. Если это произойдет, в Польше на постоянной основе разместят более 1000 военных и легко перебросят еще больше. Американская бронетехника теоретически будет способна нанести удар вглубь Белоруссии, чтобы ограничить продвижение частей сухопутной армии ВС РФ.

Как считает The National Interest, военная база США на территории Польши "сведет с ума Россию", так как она не только будет угрожать военным РФ, но и станет "баррикадой против российского влияния".

При этом очевидно, что Москва ответит зеркально, развернув еще больший контингент вблизи польских границ, скорее всего, в Белоруссии.

Как результат, Варшава окажется между двух огней, при это ситуация будет отличаться от той, которая сложилась во время холодной войны, когда Польша являлась страной Варшавского договора.

12 июня планируется визит в Вашингтон Анджея Дуды, который постарается ускорить сделку о покупке американского вооружения, в частности F-35, а также несомненно спросит Трампа про военную базу.