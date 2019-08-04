Москва якобы полностью прекратит поставку голубого топлива через Незалежную

Эксперт нефтегазового рынка Геннадий Кобаль считает, что "Газпром" заставит Европу и Украину забыть об исках "Нафтогаза", шантажируя полным прекращением поставок газа в эти регионы.

Эксперт ссылается на то, что Стокгольмский арбитражный суд обязал российскую компанию заплатить украинской 2 млрд долларов, из-за чего, по его словам, блокируются активы за рубежом.

"Газпром", как считает Кобаль, уже выступает с идеей включить этот вопрос в соглашение по транзиту, которое истекает 31 декабря 2019-го.

"Конечно, никто на такие вещи не пойдет, есть решение международного арбитража, оно должно выполняться, а потом уже можно говорить о продолжении транзитного контракта",

– заявил Кобаль в интервью телеканалу "Обозреватель".

Он считает, что Украине нужно игнорировать подобное "желание" России.

"Никто не собирается со стороны "Газпрома" решать этот вопрос. Чем больше сложностей и угроз будет – тем для России лучше. Они привыкли таким образом терроризировать своих потребителей, Украину, Европу, пугать, что не будет транзита",

– добавил эксперт.

Он также заявил, что "Газпром" накапливает голубое топливе в Европе, чтобы выполнять свои обязательства перед европейскими странами зимой.

В Москве не раз говорили о том, что готовы вести переговоры по транзиту газа с Киевом, который должен обеспечить конкурентоспособность своей ГТС. Киев же ставит все новые условия.