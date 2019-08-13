Грузинский туризм из-за антироссийских санкций терпит крах

Тбилиси для спасения отрасли приготовил два плана

Введенные Москвой временные ограничения на авиаперелеты с Грузией нанесли серьезный ущерб сфере туризма Республики, а все разговоры об обратном являются лишь дезинформацией. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

"Мы обязаны поддержать и помочь сектору туризма. Мы разработали две программы, в рамках которых и с помощью других мероприятий, думаю, вернем ту растущую динамику, которая у нас была в секторе туризма", – цитирует ТАСС главу кабмина.

Руководитель правительства Грузии не нашел слов, чтобы объяснить, откуда такая информация, что местный туризм якобы не пострадал из-за авиаограничений со стороны РФ.

"Это не теория конспирации и не ложь. Что может быть большей дезинформацией, чем эта, не знаю", – подчеркнул Бахтадзе.

В середине июля глава правительства сообщил, что в связи с сокращением числа туристов из России кабмин решил оказывать финансовую помощь владельцам тех гостиниц, у которых в этом году было запланировано расширение своей собственности, а также помочь предпринимателям, собравшимся строить новые отели.

Буквально накануне Бахтадзе рассказал, что из-за сократившегося числа россиян грузинская туристическая отрасль уже понесла убытки на сумму около $60 млн.

Напомним, самолеты в Грузию прекратили перелеты с 8 июля по указу президента РФ Владимира Путина.

