Дефицит путешественников из РФ ударил по республике Закавказья

В Тбилиси подсчитывают убытки от турпотока из России. По словам премьер-министра иностранного государства Мамуки Бахтадзе, экономика Грузии лишилась порядка $60 млн. И это только за июль.

"Однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, когда по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%",

– похвалился Бахтадзе, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу грузинского правительства. Между тем в июне еще не было запрета на авиасообщение между странами.

В те, "золотые", времена, до того, как Грузия обвинила Россию в причастности к погромам, республика Закавказья пользовалась большим спросом у туристов из РФ. А в прошлом году каждый пятый гость в горной стране был также с российским паспортом. Премьер пообещал вернуть ее курортам былую популярность.

"Сделанные нами шаги дают основания сообщить, что мы обязательно вернем ту динамику роста в туристическом секторе, которую имели", – заявил глава кабмина.

Напомним, воспользовавшись затишьем в скандале с Россией, Грузия положила глаз на инвестиции из РФ. Ранее в Тбилиси подсчитали потери от отмены прямых перелетов из Москвы.

Отношения между ними испортились на фоне массовых волнений в республике.