В Тбилиси мечтают об инвестициях

Воспользовавшись затишьем в скандале с Россией, Грузия сделала внезапное заявление. В горной республике положили глаз на инвестиции из РФ

Заманчивое в представлении грузин предложение звучит примерно так: пусть ваши компании вкладывают деньги в развитие нашего туризма. Как пишет местная газета "Палитра недели", российский бизнес, не само государство, мог бы содержать аджарский курорт Кобулети, как это было в старые добрые времена Страны Советов, когда у заводов были свои дома отдыха на Черном море. В Кобулети, например, проводили отпуск газовики из Тюмени.

"Так мы максимально загрузили бы наше побережье туристами, да и другие курорты – Цхалтубо, Боржоми. Главное, местное население получало бы стабильный доход", – поясняет грузинское издание.



У читателей данной новости от небывалой наглости Тбилиси вспыхнул темперамент грузин.

"Совсем ошалели? Нам от Грузии ничего не надо. И пусть ******* (американцы) им помогают", "Минуточку! Почему не американские или французские компании, а именно российские?" "Оккупанты, вернииииииитееееееееесь!", – упражнялись в остротах интернет-комментаторы издания "ВЗГЛЯД".

Один из них вспомнил журналиста-хама, который оскорбил в эфире президента Владимира Путина и его родителей. Затем по пути ведущего пошел его начальник.

"Габуния желает денег на развитие бизнеса?", – поиронизировал пользователь.

Напомним, отношения между Грузией и Россией дали крен после высказывания президента первой. Саломе Зурабишвили обвинила Москву в заинтересованности к погромах в Тбилиси.

На следующий день ее российский коллега Владимир Путин отменил полеты в республику Закавказья.

