Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Запрет на авиасообщение с РФ ударил по бюджету Грузии

Фото: pixabay.com
В Тбилиси подсчитывают потери от отмены прямых перелетов из Москвы

Грузия терпит значительные убытки из-за запрета авиасообщения с Россией. В июле первая не дополучила примерно $44 млн. Туроператоры последней – чуть больше двух миллионов в той же валюте. 

Между тем до Тбилиси,  Батуми и Кутаиси можно долететь с пересадкой. Видимо, руссо туристо не готовы идти на дополнительные жертвы в свой отпуск и выбирают более легкие и бюджетные пути.

К слову, билеты в Грузию с двадцатых чисел июня, когда Владимир Путин отменил полеты в республику Закавказья, подорожали на 31–55%. При этом в первые часы действия ограничения их цена взлетела сразу на 11%, отметили в сервисе Kupibilet. 

По этой причине, согласно данным "Туту.ру", Грузия выпала из списка десяти самых популярных направлений у самостоятельных туристов. Указ российского лидера обвалил ее валюту до исторического минимума, напоминает "URA.RU"

Отношения между Тбилиси и Москвой испортились на фоне массовых волнений в республике, президент которой обвинил РФ в причастности к погромам. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Эрдоган разочаровал крымчан заявлением о полуострове

Президент Турции "заигрывает" с Украиной

"Видео из "Бука": Москва собрала компромат на Киев по делу МН17

Запись вел украинский боец

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей