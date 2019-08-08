В Тбилиси подсчитывают потери от отмены прямых перелетов из Москвы

Грузия терпит значительные убытки из-за запрета авиасообщения с Россией. В июле первая не дополучила примерно $44 млн. Туроператоры последней – чуть больше двух миллионов в той же валюте.

Между тем до Тбилиси, Батуми и Кутаиси можно долететь с пересадкой. Видимо, руссо туристо не готовы идти на дополнительные жертвы в свой отпуск и выбирают более легкие и бюджетные пути.

К слову, билеты в Грузию с двадцатых чисел июня, когда Владимир Путин отменил полеты в республику Закавказья, подорожали на 31–55%. При этом в первые часы действия ограничения их цена взлетела сразу на 11%, отметили в сервисе Kupibilet.

По этой причине, согласно данным "Туту.ру", Грузия выпала из списка десяти самых популярных направлений у самостоятельных туристов. Указ российского лидера обвалил ее валюту до исторического минимума, напоминает "URA.RU".

Отношения между Тбилиси и Москвой испортились на фоне массовых волнений в республике, президент которой обвинил РФ в причастности к погромам.