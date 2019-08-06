Сотрудники отеля не собираются идти на поводу у граждан Незалежной

Работники гостиницы в Испании, в которой произошел скандал с украинскими туристами, заявили, что ранее никто не высказывал недовольство по поводу российского флага. Символ РФ, по словам представителя отеля, говорит о том, что в меню ресторана есть русские блюда.

"Российский флаг на территории нашего ресторана показывает, что в меню есть блюда русской кухни. Однако украинские клиенты связали этот символ с национализмом и потребовали его убрать. Флаг ничего такого не обозначает, убирать мы его не будем",

– отметил сотрудник в комментарии порталу URA.RU.

Он добавил, что гости угрожали рассказать об отеле везде, называв его "черной точкой для украинцев".

Ранее стало известно, что группа украинцев попросила отель убрать флаг РФ, чтобы "не чувствовать себя ужасно на ужине", и даже пыталась поменять гостиницу.