Путин слетает в Париж на один день

Переговоры с Макроном назначены на 19 августа

Однодневный визит президента России Владимира Путина в Париж состоится 19 августа. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, у Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном сложился "очень откровенный диалог, который при необходимости может расширяться на любые вопросы, на любые темы", цитирует "Интерфакс".

В нынешнюю встречу лидеры обсудят двусторонние отношения и ряд актуальных вопросов международной повестки, в том числе ситуацию на Украине и возможность расширения "нормандского формата".

Ранее с предложение подключить США к переговорам по урегулированию в Донбассе выступил президент Украины Владимир Зеленский. В Вашингтоне ответили, что для этого нужно согласие всех лидеров "нормандской четверки" – РФ, Украины, ФРГ и Франции.