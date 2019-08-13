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Путин слетает в Париж на один день

Путин слетает в Париж на один день
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Переговоры с Макроном назначены на 19 августа

Однодневный визит президента России Владимира Путина в Париж состоится 19 августа. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, у Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном сложился "очень откровенный диалог, который при необходимости может расширяться на любые вопросы, на любые темы", цитирует "Интерфакс".

В нынешнюю встречу лидеры обсудят двусторонние отношения и ряд актуальных вопросов международной повестки, в том числе ситуацию на Украине и возможность расширения "нормандского формата". 

Ранее с предложение подключить США к переговорам по урегулированию в Донбассе выступил президент Украины Владимир Зеленский. В Вашингтоне ответили, что для этого нужно согласие всех лидеров "нормандской четверки" – РФ, Украины, ФРГ и Франции.  

Николай ВИКТОРОВ
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