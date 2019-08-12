Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Переговоры по расширению "нормандского формата" назначены

Переговоры по расширению
Фото: Михаил Палинчак/ТАСС
Вашингтон демонстрирует активное участие в украинском урегулировании

Переговоры по поводу "нормандского формата" состоятся уже на этой неделе. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, консультации будут проведены между США, Францией и Германией, передает "Голос Америки". Отмечается, что речь пойдет об эффективности работы "нормандской четверки" в вопросе мирного урегулирования в Донбассе.

Ситуация обострилась после гибели 4 украинских военных в районе линии разграничения 6 августа. Киев обвинил ополченцев в нарушении мирного соглашения, но защитники Донбасса заявили, что не имеют отношения к взрывам, во время которых были смертельно ранены морпехи ВСУ, – слишком большое до них было расстояние.

Курт Волкер. Фото: www.globallookpress.com

Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой заставить руководство ДНР и ЛНР прекратить огонь. Кроме того, Зеленский предложил срочно встретиться лидерам "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, ФРГ), а также пригласил присоединиться к формату главу Белого дома Дональда Трампа.

В США ответили, что у них уже есть официальный представитель по Украине – Курт Волкер, а расширение "нормандского формата" нужно прежде обсудить с другими участниками переговоров. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Назревает конфликт: немцы выступили против размещения войск США в Польше

В Берлине недовольны действиями Вашингтона

"На Мосфильме снято": поезд на Крымском мосту взбесил украинцев

В Незалежной до сих пор не верят в существование автомагистрали над Керченским проливом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей