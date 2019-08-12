Переговоры по расширению "нормандского формата" назначены

Вашингтон демонстрирует активное участие в украинском урегулировании

Переговоры по поводу "нормандского формата" состоятся уже на этой неделе. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, консультации будут проведены между США, Францией и Германией, передает "Голос Америки". Отмечается, что речь пойдет об эффективности работы "нормандской четверки" в вопросе мирного урегулирования в Донбассе.

Ситуация обострилась после гибели 4 украинских военных в районе линии разграничения 6 августа. Киев обвинил ополченцев в нарушении мирного соглашения, но защитники Донбасса заявили, что не имеют отношения к взрывам, во время которых были смертельно ранены морпехи ВСУ, – слишком большое до них было расстояние.

Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой заставить руководство ДНР и ЛНР прекратить огонь. Кроме того, Зеленский предложил срочно встретиться лидерам "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, ФРГ), а также пригласил присоединиться к формату главу Белого дома Дональда Трампа.

В США ответили, что у них уже есть официальный представитель по Украине – Курт Волкер, а расширение "нормандского формата" нужно прежде обсудить с другими участниками переговоров.