Украина приготовила запасной план в газовых разбирательствах с РФ

"Нафтогаз" въедливо перечитал контракт

Киев выставит Москве счет за расстроенные переговоры по транзиту газа через Незалежную. "Газпрому", в случае украинского "провала", придется выложить порядка $11-14 млрд., заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, который выдал информацию о запасном плане компании.

Он заверил, что компенсация предусмотрена в контракте, срок которого истекает в этом году. Повод – пустующая топливная магистраль Украины, которая вправе увеличить цену на услугу, если труба будет простаивать без дела.

Данная схема продиктована европейскими правилами формирования тарифа, пояснил Витренко. Ссылка на них, уточнил он, имеется в транзитном договоре.

"Они предусматривают отражение наших затрат, в том числе так называемую ускоренную амортизацию и обесценивание украинской ГТС. Почему амортизация ускоренная? Потому что мы будем использовать условную транзитную часть украинской ГТС не 15 лет, сколько ей осталось технически служить по нормативам, а только до конца 2019 года, потому что потом не будет транзита", – так руководитель энергетической компании аргументировал корыстный умысел, пишет "Экономическая правда".



По его словам, свои запросы Незалежная озвучит в ноябре, когда будет отвечать на требования России. Арбитражный процесс по данному вопросу запланирован на весну 2021 года, до конца которого стороны могут прийти к компромиссу.

Накануне стало известно, что транзитный спор, в котором Киев рассчитывает на неустойку в $2,6 млрд, возобновится в октябре 2020 года.