Украина потеряла Крым из-за паромной переправы

В Незалежной спустя пять лет придумали план действий по сохранению полуострова

Весной 2014 г. временное руководство Незалежной обязано было отдать приказ об уничтожении паромной переправы через Керченский пролив. В этом случае Крым удалось бы сохранить в составе Украины. С таким заявлением выступил бывший министр внутренних дел страны, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.



"Можно было на 100% сохранить Крым. Не было решительности тогда ни у (премьер-министра Арсения) Яценюка, ни у (временного президента Александра) Турчинова. Тогда еще (президент РФ Владимир) Путин не построил Крымский мост. Почему не была взорвана переправа и не заблокирована? Какие договоренности, покажите хоть одного героя, который погиб за оборону Крыма или кого наградить медалью за оборону Крыма? Нет таких",

– заявил политик в эфире телеканала Zik.

Москаль также признал ошибки украинских властей в языковом вопросе, которые стали одной из причин того, что русскоязычные регионы страны захотели выйти из состава страны. По его словам, "есть три вещи, куда государство не должно вмешиваться". Это национальность (ведь человек сам должен себя идентифицировать), язык (украинский язык является требованием к государственным служащим, а не ко всем украинцам) и религия (поскольку в Конституции Украины четко указано, что церковь отделена от государства).

Афера с созданием единой украинской православной церкви стала роковой ошибкой Петра Порошенко, окончательно расколовшей страну на два лагеря, сообщил Москаль.

"Это такой обман был и, будем говорить, такая неудачная политтехнология Петра перед выборами. Как сказал Зеленский, "я результат ваших ошибок, уважаемый Петр Алексеевич", – заявил чиновник.

Москаль известен своими одиозными заявлениями и неприязнью в адрес РФ. Так, ранее он говорил, что расклеивание антивенгерских прокламаций во вверенном ему приграничном регионе является провокацией российских спецслужб.